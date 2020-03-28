Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM По состоянию на 11:50 (08:50 мск) 28 марта в Казахстане было выявлено еще 11 случаев заболевания вирусом COVID-19. Общая численность заболевших составила 204 человека, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Было зарегистрировано еще десять случаев заболевания коронавирусом в столице Казахстана, и один случай — в Алма-Ате.

Из 204 заболевших коронавирусом 117 человек зарегистрированы в Нур-Султане, 58 — в Алма-Ате, четыре — в Караганде, три случая заболевания — в Жамбылской области, четыре — в Атырауской области, пять — в Акмолинской области, два — в городе Шымкенте, два — в Восточно-Казахстанской области, четыре — в Алма-Атинской области.

По одному случаю заболевания коронавирусом зафиксировано в Актюбинской области, Северо-Казахстанской области, Павлодарской области, Мангистауской области и Кызылординской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане приступили к разработке вакцины от коронавирусной инфекции, для разработки которой ученым может понадобиться один год.