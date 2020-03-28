Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM По состоянию на 12:00 мск 28 марта, в Приволжском федеральном округе подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб России. Общее число инфицированных в Поволжье, таким образом, увеличилось до 80 человек.

Так, по три новых случая зафиксировано в Татарии и Нижегородской области, два случая — в Оренбургской области, один — в Саратовской области и Пермском крае.

Общее число заразившихся составляет по 14 человек — в Самарской области и Татарии, по 11 человек — в Нижегородской области и Пермском крае, восемь человек — в Кировской области, шесть — в Оренбургской области, по четыре инфицированных — в Башкирии и Удмуртии, двое — в Пензенской области и Мордовии, по одному — в Ульяновской области и Чувашии. По-прежнему, инфекция не зарегистрирована в Марий Эл.

Ранее была выписана заразившаяся девушка в Нижнем Новгороде, семейная пара в Кировской области, по одному выздоровевшему — в Татарии и Самарской области.

ИА REGNUM напоминает, на территории всех регионов Поволжья в нерабочую неделю действуют дополнительные ограничительные меры. Закрыты торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе. Власти настоятельно призывают тех, кто не будет работать, не выходить из дома без крайней необходимости. В случае посещения магазинов или аптек быть внимательными и осторожными.