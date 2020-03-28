Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Десять человек, которые выздоровели после заражения новым коронавирусом, выпишут из лечебных учреждений столицы Казахстана. Об этом 28 марта со ссылкой на заявление руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисиковой сообщает Tengrinews.kz.

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По словам Кисиковой, состояние данных пациентов стабильное, жалоб у них нет. Данным лицам дважды провели лабораторное исследование и после выписки из лечебных учреждений они отправятся на двухнедельный домашний карантин.

Она также напомнила, что двое пациентов ранее уже были выписаны из больниц Нур-Султана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане от осложнений коронавирусной инфекции умерла гражданка республики.