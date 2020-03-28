Москва, , 12:27 — REGNUM До 1264 человек возросло количество заражённых новым типом коронавируса за прошедшие сутки в России. Об этом 28 марта сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки выявлено 228 новых случаев заражения инфекцией. Из них больше всего, 114 случаев, подтверждено в Москве. В Московской области таких случаев 36.

По остальным регионам картина выглядит так: в Санкт-Петербурге 11 случаев, в Краснодарском крае восемь случаев, в Бурятии шесть новых случаев, в Ивановской области пячть случаев, в Ленинградской, Челябинской, Сахалинской, Свердловской областях и Красноярском крае по четыре случая заражения, в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и в Татарии по три случая заражения, в Чечне, Оренбурской и Новосибирской областях по два случая заражения.

По одному случаю заражения коронавирусом выявлено в: Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Республике Крым.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обновлённых рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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