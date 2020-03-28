Пенза, , 12:11 — REGNUM У троих пациентов, анализы которых были направлены ранее в референсную лабораторию, подтвердилось заражение коронавирусом. Это женщины в возрасте от 53 до 77 лет, сообщает глава пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

Она добавила, что все контактные лица заразившихся берутся под наблюдение, особое внимание уделяется тем, кто вернулся из-за границы, особенно с острыми признаками острой респираторной вирусной инфекции.

«Они также могут быть госпитализированы при необходимости, однако это не означает наличия у них коронавируса», — пояснила представитель пресс-службы.

Таким образом, в настоящее время число зараженных коронавирусом в Пензе достигло пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне подтвердилось заражение ещё одной женщины в Саратовской области, которая вернулась из поездки в Австрию и Германию 17 марта. После приезда она пребывала в режиме самоизоляции, в дальнейшем была госпитализирована.