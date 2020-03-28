Москва, , 12:10 — REGNUM Компания «Яндекс» объявила о запуске в России проекта «Помощь рядом», который направлен на перевозку врачей, а также медикаментов и других необходимых товаров в условиях распространения коронавируса.

По данным пресс-службы компании, проект стартовал в Москве и Казани. Там начали перевозить врачей и доставлять продуктовые наборы. Предложения присоединиться к проекту направлены во все российские регионы, где есть сервисы «Яндекса».

Также сообщается, что компания направила в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса 1,5 млрд рублей. На перевозку медиков выделено 250 млн рублей.

Напомним, по состоянию на 28 марта в России выявлено 1 264 случая заражения коронавирусной инфекцией. Они были обнаружены в 62 субъектах страны.

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