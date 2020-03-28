Берлин, , 12:29 — REGNUM До 48 582 человек возросло количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Германии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба института по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха в Берлине.

На сегодняшний день по данным института, количество выявленных случаев заражения составляет 48 582. Количество выздоровевших превысило шесть тысяч человек.

При этом количество случаев летального исхода достигло 325. По количеству выявленных случаев заражения на первом месте находится федеральная земля Бавария.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным института Роберта Коха, количество инфицированных новым типом коронавируса в Германии на 27 марта достигло 42 тыс. человек.

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