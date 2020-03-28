Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки в установленном порядке подтверждено 11 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, за всё время общее количество случаев заражения коронавирусом в Петербурге достигло 37 случаев.

В Ленинградской области за сутки выявлено четыре новых факта заражения коронавирусом.

Отметим, что за предыдущий суточный период в Петербурге и Ленобласти новых заболевших не было.

Всего в России за последние сутки подтверждено 228 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Наибольшая доля суточного роста приходится на Москву (114 случаев) и Московскую область (36 случаев).