Курган, , 11:54 — REGNUM Власти Кургана разъяснили условия нахождения горожан на карантинных каникулах в период с 28 марта по 5 апреля. Перечень запретов опубликован на официальном сайте мэрии столицы Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На период карантина будут закрыты рестораны и кафе, однако предприятия общепита смогут работать в режиме доставки заказов. Столовые предприятий, которых минуют карантинные каникулы, будут открыты для сотрудников.

На карантин уходят торговые центры, клубы, бары, игровые центры, кальянные. Будут работать лишь магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Открытыми будут аптеки и автозаправки.

Закрываются салоны красоты, сауны и бани, фитнес-центры. Стоматологии будут принимать пациентов только с острой болью.