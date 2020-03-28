Ереван, 28 марта 2020, 12:29 — REGNUM По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 28 марта число зараженных коронавирусом в Армении составило 372 человека, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Армении 14 человек выздоровели от COVID-2019
28 человек из числа заболевших вылечились, один человек умер. 343 пациента получают лечение.
Читайте также: Житель Армении умер от коронавируса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больнице столицы Армении от осложнений коронавирусной инфекции умер 72-летний мужчина.