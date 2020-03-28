Москва, , 11:34 — REGNUM В субъектах Российской Федерации с 28 марта вступили в силу ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящая неделя — с 30 марта по 5 апреля — объявлена полностью нерабочей. По всей стране закроются различные торговые точки за исключением продовольственных магазинов и аптек. Закрываются учреждения культуры и развлекательные заведения.

В некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт. Также в ряде регионов запрещено посещение религиозных учреждений.

До 1 июня закрываются места массового отдыха на курортах. Не будут работать гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха и детские лагеря.

Всем гражданам рекомендовано ограничить поездки.

Так, в Карелии власти остановили общественный транспорт. Пока это единственный регион, который пошел на подобные меры. Работу общественного транспорта ограничили на Кубани.

В Чечне власти запретили въезд на территорию республики всех, у кого нет местной регистрации. Также запрещаются массовые мероприятия, в частности, свадьбы и банкеты. В Карачаево-Черкессии также запретили проведение свадебных, поминальных, корпоративных и других массовых мероприятий.

Школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.