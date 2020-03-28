Москва, , 11:37 — REGNUM Проблему организации дистанционного обучения поставила ситуация, сложившаяся в условиях угрозы эпидемии коронавируса перед множеством образовательных учреждений в России. В целях предотвращения эпидемии в стране в большинстве регионов, согласно рекомендациям Министерства просвещения, введено дистанционное обучение.

Отмечается, что в случае принятия решения перевода на удалённое обучение, местным властям следует выстроить работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе, задействуя онлайн-форматы, видеокурсы, а также различного рода мессенджеры.

Ресурсов для осуществления дистанционного обучения в настоящее время достаточно. Например, множество российских школ используют образовательные платформы российских разработчиков «Яндекс. Учебник» и «Учи.ру».

Существует также платформа «Российская электронная школа», которая была создана в рамках национального проекта «Образование». Данная платформа содержит множество видеокурсов, уроков и заданий от лучших педагогов страны. Здесь можно найти полный курс по всем предметам. Также здесь можно найти проверочные тесты, виртуальные лаборатории, музеи и библиотеки. После регистрации на платформе ученик или учитель могут завести свой личный кабинет, где сохранять понравившиеся уроки и видеокурсы.

Кроме того, в большинстве школ в настоящее время введена система электронных журналов, которую можно использовать для получения заданий учениками. Выполненные задания ученики затем присылают в общий чат в том же электронном журнале, либо в одном из мессенджеров. Через этот же электронный журнал можно организовать и видеоурок с помощью Google Hangouts Meet. Важно помнить, что такие уроки, согласно правилам, не могут начинаться раньше 10:35 мск.

Очень важна при дистанционном обучении помощь родителей, особенно для учеников начальной школы. Ученикам скорее всего потребуется помощь для адаптации к работе онлайн, и для достижения нужного результата надо будет предпринять все возможные усилия каждой из трёх сторон, включающих учеников, учителей и родителей.

Дистанционное обучение в России регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

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