Кострома, , 11:32 — REGNUM В Костромской области выявлен первый больной COVID-19. Положительный результат дал тест, взятый у костромского подростка, вернувшегося из Англии 21 марта.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Костромской школьник посетил Великобританию вместе с группой других подростков. Все они по приезду были помещены в карантин, однако у двух молодых людей через некоторое время появились признаки вирусного заболевания. Одна из взятых проб дала положительный результат.

В настоящий момент больной ребёнок чувствует себя хорошо, катаральных явлений нет. Сотрудники Роспотребнадзора установили круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Все находятся под наблюдением, на карантине. По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова правоохранительные органы дадут правовую оценку деятельности организаторов зарубежной поездки подростков.

Согласно официальной информации в настоящий момент в Костромской области выявлен один случай заболевания COVID-2019, 474 человека находятся под наблюдением, 490 человек обследовано и полностью здорово.

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