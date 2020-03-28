Кишинёв, , 11:34 — REGNUM Новое распоряжение об изменении графика работы общественного транспорта в столице Молдавии было подписано городским главой города Кишинева Ионом Чебаном. Об этом мэр Кишинева сообщил 27 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, в выходные дни 28 и 29 марта автобусы и троллейбусы будут ездить по городу с 6:00 до 10:00, а также — с 16:00 до 19:30. Начиная с 30 марта и в течение всей следующей недели общественный транспорт будет курсировать по городу только с 05:30 до 10:00, а также — с 16:00 до 20:00.

Мэр Кишинева также призвал горожан не выходить из дома, если в этом нет необходимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Ион Кику под угрозой наложения штрафов призвал граждан в связи с введением режима чрезвычайного положения воздержаться от посещения церковных служб.