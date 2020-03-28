Москва, , 11:19 — REGNUM Правительство РФ из-за ситуации с развитием коронавируса рассматривает возможность ограничить передвижения по России. Об этом 28 марта передаёт РИА Новости со ссылкой на источник.

Среди возможных мер — ограничение передвижения по стране, остановке железнодорожного и авиационного сообщения.

В пресс-службе правительства, куда агентство обратилось за комментарием, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Информацию подтвердил также близкий к правительству источник РБК.