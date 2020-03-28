Москва, , 11:09 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции власти многих стран мира, в том числе и России, рекомендуют своим гражданам оставаться дома в режиме самоизоляции. Естественно встает вопрос о том, чем люди могут занять появившееся у них свободной время. Ряд образовательных интернет-ресурсов открывают бесплатный доступ. чтобы граждане могли использовать время самоизоляции с пользой для себя.

Платформа «Открытое образование» дает бесплатный доступ к почти пяти сотням курсов высших учебных заведений России.

Школа английского языкаSkyeng устраивает двухнедельный бесплатный онлайн-курс по формированию привычки учить английский язык.

Онлайн-школа «Фоксфорд» дает бесплатный доступ ко всем курсам для 5−11. Воспользоваться доступом можно как минимум до 31 марта.

Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education открывает бесплатный доступ к 46 курсам по дизайну до 17 апреля.

Университет интернет-профессий «Нетология» предоставляет свободный доступ к библиотеке миниконкурсов по маркетингу и менеджементу. Для этого нужен специальный промокод STAYHOME, который действует до 31 марта. Кроме того, на портале есть бесплатные занятия. К тому же на все курсы действует скидка в 40% как минимум до 31 марта.

Образовательная платформа Praktika.school на неделю дает бесплатный достп к курса по маркетингу, бизнесу и дизайну.

Культурная платформа «Синхронизация» организует бесплатный марафон по живописи. кинематографу, архитектуре, истории и моде.

Портал GeekBrains предоставляет бесплатный доступ к трем курсам по программированию, дизайну и маркетингу или управлению. Для выбора курсов нужно зарегистрироваться и пройти анкетирование. Кроме того портал содержит бесплатные вебинары и курсы.

Просветительский проект Arzamas дает бесплатную подписку на «Радио Arzamas» как минимум до 15 апреля. Там есть различные курсы, подкасты и аудиоматериалы проекта.

Агентство SETTERS предоставляет свободный доступ к лекциям digital-конференции «Коллеги».

Онлайн-университетSkillbox дает 50-процентную скидку на все курса как минимум до 31 марта. А до 1 мае предоставляет бесплатный доступ к лекциям по Photoshop, веб-версткё, YouTube и 3D-моделированию для начинающих.