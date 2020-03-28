Лондон, , 11:00 — REGNUM Британская сценаристка Рианна Пратчетт выпустила свою новую игру под названием Lost Words: Beyond the Page. Об этом 28 марта сообщает портал PCGamer.

Игра будет эксклюзивом платформы Google Stadia в течение одного года с релиза. В ней игроки возьмут на себя управление девушкой, которая пишет фантастический рассказ на страницах своего дневника.

Напомним, Рианна Пратчетт — дочь известного писателя Терри Пратчетта. Она наиболее известна как сценарист популярных видеоигр Tomb Raider, Overlord, Mirror's Edge и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»