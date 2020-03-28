Москва, , 11:13 — REGNUM Отказаться от визитов к пожилым родственникам порекомендовал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе трансляции онлайн-брифинга «Комсомольской правды» в TikTok.

Мурашко отметил, что молодые люди активно взаимодействуют с большим количеством людей, что повышает риск передачи вируса. При этом коронавирусная инфекция является особо опасной для людей старшего возраста, ввиду наличия хронических заболеваний.

«Сейчас не тот случай, когда нужно использовать выходные, чтобы навестить бабушку… ваш добрый визит к бабушке может обернуться для неё тяжёлым исходом», — подчеркнул министр.

Он посоветовал не контактировать с пожилыми родственниками при передаче медикаментов или продуктов, а для общения использовать телефонную связь или видеозвонки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 марта по 14 апреля в Москве и Московской области действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.