Москва, , 11:11 — REGNUM Режим самоизоляции будет действовать для некоторых категорий граждан в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов России такой режим введён для граждан старше 65 лет, в связи с тем, что они входят в группу риска по заболеваемости COVID-2019.

Режим самоизоляции действует с 26 марта по 14 апреля и распространяется как на работающих, так и на неработающих пожилых граждан, а также на граждан, страдающих хроническими болезнями. Граждане старше 65 лет обязаны не покидать свой дом и свести к минимуму все социальные контакты. Для пожилых людей введены меры, мотивирующие на соблюдение режима карантина.

Работодатели обязаны всех работающих сотрудников старше 65 лет перевести на удалённый режим работы, а при отсутствии такой возможности предоставить отпуск с полным сохранением заработной платы. Возможна также отправка таких сотрудников на больничный.

Гражданам предусмотрена выплата материальной помощи размером в три тысячи рублей для жителей Московской области и четыре тысячи рублей для жителей Москвы при условии соблюдения режима самоизоляции. Половину этой суммы граждане получат авансом, ещё половину после окончания карантина. Деньги будут перечислены автоматически, никаких заявлений никуда подавать для этого не нужно.

В Москве и регионах местной администрацией организована доставка гражданам на самоизоляции продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Попросить о помощи можно по телефонам в Москве: 8−495−870−45−09; в Подмосковье +7 (498) 602-84-50 .

Операторам связи дано указание не отключать телефонную связь и интернет у указанных категорий граждан на самоизоляции даже при минусовом балансе. Приостановлено и взимание пени и штрафов за просроченные платежи по услугам ЖКХ. Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг в период карантина не будет учитываться в дальнейшем при начислении субсидий.

Находясь на самоизоляции граждане смогут получить на дому все госуслуги. Для этого организован выездной приём документов у граждан сотрудниками многофункциональных центров (МФЦ), выезд сотрудников производится бесплатно.

При этом властями Москвы и Московской области было принято решение временно приостановить действие бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для жителей старше 65 лет. на период карантина данная категория граждан не сможет оформить льготный проезд на всех видах общественного транспорта, в том числе на метро, электричке и МЦК.

Кроме этого, власти Москвы и регионов настоятельно просят граждан, находящихся в группе риска по коронавирусу не контактировать с другими людьми, в том числе с родственниками, исключив тем самым возможность заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники Росгвардии разъяснят пожилым москвичам опасность коронавируса