Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Блогер с ником PippenFTS смог создать модель Земли в масштабе 1:1 в видеоигре Minecraft. Об этом 28 марта сообщает портал PCGamesN.

Для создания такой масштабной модели геймер использовал модификации, которые помогли ему преодолеть некоторые «ограничения Minecraft». Теперь другие игроки могут присоединиться к проекту PippenFTS и добавить на макет Земли настоящие города.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница, в которой геймеры могут строить любые объекты из кубических блоков. Её релиз состоялся в 2009 году.

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