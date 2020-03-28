Москва, , 10:52 — REGNUM 28 марта во Всемирный день больших перемен в Москве будет запущен Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».

Перемены начинаются со школы. «Большая перемена» — это Конкурс, ориентированный на учеников 8−10 классов, который дает возможность каждому ребёнку проявить себя и быть услышанным: конкурсные испытания учитывают индивидуальность школьника, его уникальные таланты и личные интересы.

Миссия конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады, открыть каждому участнику двери в будущее.

Победители Конкурса получат гарантированную оплату обучения в вузе, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, путевки в Артек, а также возможность отправиться в «Путешествие мечты» по стране. Топ-20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В период, когда предпочтение отдается дистанционным форматам обучения, «Большая перемена» станет площадкой, на которой школьники смогут получать образовательный контент по широкому кругу тематических направлений. В рамках Конкурса школьники смогут пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов — представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.

На определенном этапе Конкурса к школьникам смогут такжеприсоединиться их любимые учителя и команды единомышленников.

«Большая перемена» — это не только конкурсные испытания, Конкурс сопровождается одним из самых масштабных сообществ «ВКонтакте»с одноименным названием, где при участии блогеров, звёзд, спортсменов и ученых еженедельно будут проводиться интересные события, челленджи, мастер-классы и марафоны.

Организаторы Конкурса: АНО «Россия — страна возможностей, проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Официальный партнёр Конкурса — Mail.ru Group («ВКонтакте»).

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Конкурса БольшаяПеремена.дети, заявки принимаются с 28 мартапо 22 июня 2020 года включительно.

В финале Конкурса, который состоится в октябре 2020 года, пройдет кейс-чемпионат, участие в нем примут 1200 учеников вместе со своими учителями.

В презентации, посвященной запуску Всероссийского конкурса «Большая перемена», примут участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; министр Просвещения Сергей Кравцов; генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров; генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев; журналист, телеведущая, общественный деятель Яна Чурикова, ректоры вузов и руководители крупнейших детских проектов.

Будет организована трансляция конкурса в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».