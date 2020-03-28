Москва, , 10:45 — REGNUM Власти Москвы напомнили, что те пенсионеры, которые нарушают режим самоизоляции, не получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент социальной защиты.

В ведомстве рассказали, что современные технологии позволяют проконтролировать нахождение на улице любого человека благодаря системе видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Также подчеркивается, что нахождение пожилых людей дома необходимо для их же безопасности, так как они намного тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы обязали всех граждан старше 65 лет в период с 26 марта по 14 апреля находится дома в режиме самоизоляции. При этом все граждане старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, получат материальную помощь в два этапа. Условие получения второй части материальной помощи — соблюдение режима самоизоляции.