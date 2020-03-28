Москва, , 10:40 — REGNUM Общероссийский народный фронт инициировал акцию «Время быть дома» и призвал граждан страны, особенно тех, кто в силу своего возраста находится в группе риска в связи с распространением коронавируса, не выходить на улицу. Участники выкладывают в соцсети видео с хештегами #мывместе и #ясижудома, на которых говорят о том, насколько это важно в данный период.

К акции уже присоединились многие известные люди: журналисти телеведущий Владимир Познер, актер театра и кино Борис Щербаков, кинорежиссеры Вадим Абдрашитов, Владимир Досталь, Алла Сурикова, Борис Грачевский, певица, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, автор-исполнитель песен Сергей Трофимов, композитор Александр Журбин, журналист и телеведущий Константин Семин, а также многие другие.

«Понимаю серьезность этой ситуации. Несмотря на то, что в России меньше число зараженных этим видом коронавируса по сравнению с другими странами, и летальных случаев меньше, все равно надо готовиться к худшему. Мы в России поработали неплохо, у нас таких цифр, как в Италии, Испании, нет, но надо оглядываться на опыт других стран. Нельзя допустить распространения этой инфекции, надо изолировать народ. И сейчас президент дал одну неделю отдыха. Я поддерживаю идею, это абсолютно верное решение. Желаю вам хорошего времяпрепровождения», — сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент «Национальной медицинской палаты», доктор Леонид Рошаль.

Напомним, что штаб ОНФ и ВОД «Волонтеры-медики» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 65 лет и маломобильным категориям граждан.

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