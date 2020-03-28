Роквилл, США, , 10:39 — REGNUM Фанат TES V: Skyrim с ником Kotobus870 создал необычную модификацию для любимой игры. Теперь геймеры смогут оседлать драугра (ожившие мертвецы в мире Skyrim), сообщил портал PCGamesN 27 марта.

На выбор геймерам представлены две вариации драугра: мужская и женская. Сообщается, что персонаж игрока будет путешествовать, сидя на шее у ожившего мертвеца.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра с открытым миром от компании Bethesda Softworks. Её релиз состоялся в 2011 году.

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