Москва, , 10:29 — REGNUM Временно исключить все контакты детей с другими людьми посоветовали родителям эксперты Роспотребнадзора в рекомендации, опубликованной 28 марта на сайте ведомства.

На период ограничительных мероприятий в Роспотребнадзоре рекомендуют не посещать с детьми любые развлекательные или образовательные учреждения, а также игровые площадки во дворах и парках.

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также рекомендуется не реже одного раза в день проводить влажную уборку жилого помещения с использованием дезинфицирующих средств. В случае вынужденных выходов из квартиры нужно следить, чтобы дети не трогали какие-либо предметы (поручни, стены, дверные ручки и другие). После возвращения домой требуется тщательно вымыть руки и другие открытые участки кожи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции президент призвал сограждан не выходить из дома без необходимости.