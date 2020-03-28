Москва, , 10:19 — REGNUM Предстоящая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — будет полностью не рабочей для миллионов граждан. Такое решение было принято властями в качестве меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом руководство страны настоятельно рекомендует оставаться дома и не пускаться в какие-то поездки, в том числе и на дачу. Подчеркивается, что нерабочая неделя — это не нежданно свалившиеся праздники, а вынужденная меры для борьбы с коронавирусом.

Естественно встает вопрос, а чем же заниматься целую неделю, сидя дома? В связи с этим многие интернет-сервисы пошли на встречу гражданам и сделали бесплатным доступ к развлекательному и образовательному контенту.

Конечно же сразу на ум приходит просмотр развлекательного контента и прежде всего фильмов и сериалов.

Популярный портал КиноПоиск HDпредоставил бесплатную подписку для новых пользователей до 30 апреля. Для этого нужно использовать специальный промокод POKAVSEDOMA и сразу же появится бесплатный доступ к более чем семи тысячам фильмов и сериалов.

Другой не менее популярный портал просмотра развлекательного контента — ivi — предоставляет пробную подписку на свой сервис до 15 апреля. Плата символическая — 1 рубль.

Сервис ПРЕМЬЕР дает бесплатный доступ к контенту холдинга «Газпром-медиа». Все что нужно — это зарегистрироваться на сайте.

Платформа документального кино Nonfiction.film дает бесплатную подписку на месяц по специальному промокоду SYSOEVFM.

Портал Megogo, который транслирует в интернете 225 каналов и содержит коллекцию семейных фильмов, предоставляет подписку на месяц всего за 1 рубль.

Сайт Wink отменяет плату за просмотр российских фильмов и сериалов, а также открывает свободный доступ к образовательному контенту.

Сервис more.tv открывает бесплатный доступ ко всему контенту по специальному промокоду SIDIMDOMA. Акция продлится до 15 апреля.

Открывают бесплатный доступ к своему контенты и интернет-ресурсы, связанные с учреждениями культуры.

Московская консерватория проводит фестиваль онлайн-концертов «Московская консерватория— онлайн» Мероприятие проходит с 21 марта по 10 апреля.

Венская опера запустила бесплатные трансляции записей предыдущих постановок оперы и балета.

Берлинская филармония сделала бесплатным доступ к архивным записям. Для этого нужен специальный промокод BERLINPHIL.

Нью-йоркскаяМетрополитен-опера на своем сайте проводит стримы выступлений из архивов. Доступ бесплатный.

Портал Artefact — это мультимедийный гид по музеям России с возможностью использовать технологии дополненной реальности.

Помимо прочего, сайты, распространяющие электронные книги, также на период пандемии открывают бесплатный доступ.

«Альпина» открывает бесплатный доступ к подборке из 70 электронных книг. Нужен специальный промокод GIFT_STAYHOME.

Портале Bookmate дает бесплатный доступ в течение 30 дней ко всем книгами, комиксам и аудиокнигами.

Российские комикс-издательство BUBBLE выложило в открытый доступ первые тома супергеройских циклов.

MyBook дает бесплатную 30-дневную подписку по промокоду STAYHOME.

Сайт «Литрес» предоставляет 50-процентную скидку на мировые бестселлеры художественной и Non-Fiction литературы. Скидка действует только до конца марта.