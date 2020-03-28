Москва, , 10:20 — REGNUM Актуальную тему борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе как правильно использовать средства индивидуальной защиты и как можно обуздать эпидемию коронавируса, затронула общественный деятель, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, автор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регионы заботы» Нюта Федермессер в эфире телеканала RTVI.

Федермессер рассказала о важности соблюдения личной гигиены, особенно в общественных местах и об использовании персональных средств защиты. В частности, общественный деятель напомнила, что медицинскую маску нельзя носить более двух часов, кроме тех, что специально рассчитаны на долгое ношение и снимая её, не дотрагиаться до маски голыми руками в районе носа и рта. Все предметы, которые передаёт собеседник, желательно протирать дезинфектором, а руки мыть как можно чаще, тщательно промывая каждый палец. Это важно, так как инфекция имеет свойство достаточно долго находиться на различных поверхностях.

Главным же в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Федермессер считает обязательное соблюдение карантина. Общественный деятель пояснила, что, оставаясь дома, граждане значительно снижают риск заразиться самим, либо распространить инфекцию. Такая тактика поможет в дальнейшем значительно снизить нагрузку на медиков.

Нюта Федермессер «Мы говорим о том, чтобы не завезти заразу — она уже завезлась, мы не говорим о том, чтобы её остановить — она, к сожалению неостановима, но мы можем её обуздать своими собственными мозгами, сидя дома», — так сказала Федермессер на вопрос, как подготовиться гражданам к возможному росту заболеваемости.

На просьбу оценить работу городской администрации и работу медиков Федермессер отметила, что ей очень понравилось обращение мэра к жителям города, она отметила обученность и сплочённость медиков перед лицом возможных трудностей. В том числе она отметила разумность введённых карантинных требований и призвала всех, особенно пожилых людей, быть законопослушными гражданами и выполнять все рекомендации властей.

Также Федермессер дала совет, как можно бороться со своими страхами, которые могут возникнуть у людей в условиях карантина. Общественный деятель посоветовала структурировать свои страхи и учиться с ними работать. Задать себе главный вопрос: чего именно мы боимся? — и после этого действовать. Если человек боится заболеть, то нужно сидеть дома, исполнять всё, что рекомендуют врачи и медики, быть законопослушными гражданами и не допускать паники.

Кроме того, Федермессер высказала свои опасения, что в связи с выходными у граждан повысится активность, они начнут выезжать за город и увеличится количество травм и несчастных случаев, что крайне нежелательно в создавшихся условиях. Поэтому специалист вновь и вновь призвала граждан сидеть дома и этим помочь властям и медикам выиграть в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На вопрос от ведущей, каким госпожа Федермессер видит мир, злым или добрым, общественный деятель отметила, что мир точно добрый и лично она, как человек, работающий в системе благотворительности, постоянно сталкивается с бесконечным проявлением готовности отдавать. Как пример она привела просьбу к ней, с которой обратились футбольные фанаты, выразившие готовность стать волонтёрами и помочь пожилым людям.

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