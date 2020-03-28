Женева, Швейцария, , 10:14 — REGNUM Ношение резиновых перчаток в общественных местах не является эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции, свидетельствует рекомендация Всемирной организации здравоохранения.

Среди основных мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции в ВОЗ на первое место поставили регулярное мытьё рук. В случае попадания вируса на поверхность рук он будет уничтожен при обработке спиртосодержащим средством или при мытье с мылом.

При этом в ВОЗ отметили, что использование резиновых перчаток в общественных местах не является эффективной мерой профилактики. Эксперты объяснили, что с поверхности перчаток вирус может попасть на лицо и другие незащищённые участки кожи.

«Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки», — объяснили в ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице России в нерабочую неделю будет разрешена продажа продуктов питания, лекарств, а также ряда непродовольственных товаров, включая мыло и антисептики для рук.