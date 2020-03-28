Москва, , 10:40 — REGNUM Видеозаписи с рекомендациями врачей в связи с пандемией COVID-19 опубликованы на страницах сообщества «Управление делами Президента РФ ONLINE» в социальных сетях «Вконтакте», а также «Instagram».

На опубликованных видеозаписях врачи ответили на вопросы относительно коронавируса.

Так, в сообществе была опубликована видеозапись с рекомендациями в условиях пандемии COVID-19 для пациентов с онкологическими заболевания начальником Центра онкологии ЦКБ Управления делами Президента РФ, кандидатом медицинских наук Вадимом Черемисовым. Таким пациентам рекомендовано строгое соблюдение режима самоизоляции, ввиду того, что иммунная система онкологических больных сильно ослаблена.

Заместитель главного врача по педиатрии ЦКБ Управления делами Президента РФ, профессор Андрей Степанов отметил, что свежий воздух здоровью не вредит, а прогулки детей с родителями в условиях карантина по коронавирусу необходимо совершать в одиночестве и не «сбиваться в стайки».

Врач-инфекционист Федерального государственного бюджетного учреждения «Поликлиника №4» Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова рассказала о сроках, механизмах и путях инфицирования коронавирусом, а также поведала о профилактике заражения новым коронавирусом. Основной путь передачи коронавируса, по ее словам — воздушно-капельный, но также возможен и контактно-бытовой путь передачи инфекции. Инфицированный коронавирусом человек становится заразным по словам специалиста за 48 часов до клинических проявлений заболевания.

Для того, чтобы уберечься от заражения коронавирусом, врач-инфекционист напомнила о необходимости носить медицинские маски в закрытых помещениях, стараться не прикасаться к лицу до момента возвращения домой, ввиду того, что возбудитель заболевания может проникнуть в организм через слизистые оболочки глаз, носа и рта. После возвращения домой необходимо вымыть руки с мылом и если есть возможность, то обработать руки антисептическим средством. Также она отметила, что можно использовать солевые растворы для промывания носа.

В свою очередь главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина дала рекомендации в связи с коронавиурсами пациентам с диабетом. Пациентам с диабетам врач дала рекомендации в первую очередь не паниковать. Часто проводить самоконтроль уровня сахара в крови, пить побольше жидкости, ни в коем случае не отменять прием инсулина (для пациентов с диабетом первого типа), всегда иметь под рукой средства для купирования низкого уровня сахара в крови, а при необходимости госпитализации в медицинское учреждение нужно взять с собой препараты, которые принимаются больным диабетом, а также глюкометр.

Врач-эндокринолог также отметила, что при повышении температуры тела, тошноте, рвоте, уровне сахара в крови более 14−15 ммоль/л, болях в животе, частом дыхании, запахе «ацетона» изо рта (один из симптомов либо их сочетание) необходимо контролировать уровень кетонов в моче либо крови (при помощи специальных тест полосок в моче, некоторые глюкометры снабжены дополнительной функцией контроля кетонов по крови).

Читайте также: Деятели культуры рассказали, чем занимаются в самоизоляции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятели культуры и политики РФ рассказали о том, как они и их родные выполняют рекомендации по самоизоляции в связи с коронавиурсом.