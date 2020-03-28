Москва, , 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта. Об этом он рассказал на онлайн-брифинге «Комсомольской правды» в TikTok.

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня. Температура, которая сейчас в Москве, недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса», — заявил глава Миндрава.

Как рассказал министр, наиболее благоприятная температура воздуха для распространения коронавирусной инфекции — это 6−8°С. Он напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания и не посещать общественные места. Кроме того, по его мнению, стоит избежать употребления алкоголя.

Напомним, в России на начало дня 28 марта известно о 1 052 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Стало известно о первых заболеваниях COVID-19 в Дагестане и Мордовии.

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