Курган, , 09:51 — REGNUM Курганская городская дума постановила с 28 марта временно, до особого распоряжения, приостановить льготы на проезд в общественном транспорте для школьников и лиц пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации столицы Зауралья.

Глава города Андрей Потапов отметил, что непопулярная мера связана с профилактикой распространения COVID-19. К сожалению, дети на карантине и люди старшего поколения дома не сидят, а разъезжают по городу в часы пик. Подростков в торгово-развлекательных центрах Кургана меньше не стало.

При принятии ограничения, председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров подчеркнул, что ограничение льгот на поездки носят временный характер.