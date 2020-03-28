Дамаск, , 10:12 — REGNUM В ООН приветствовали решение Демократических сил Сирии (ДСС), состоящих преимущественно из курдов, о прекращении огня в условиях угрозы распространения коронавируса, об этом 28 марта сообщает Kurdistan24.

«Мы приветствуем заявление ДСС от 24 марта, в котором демонстрируется положительная реакция на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о немедленном прекращении боевых действий по всему миру», — цитирует издание заявление ООН.

Напомним, сирийские курды отражают агрессию вооруженных сил Турции, вторгшихся на территорию суверенного государства в нарушении норм международного права.

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