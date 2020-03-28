Москва, , 09:50 — REGNUM Номера телефонов горячих линий по вопросам, касающихся коронавируса, запущенных в разных регионах России, опубликованы на сайте коронавирус.онлайн.

Сообщается, что данная мера была предпринята по указанию правительства РФ. Колл-центры начали работать в тех регионах, в которых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Это экстренная мера принята для оказания первой медицинской помощи и дальнейших исследований анализов потенциально инфицированных граждан», — говорится на сайте.

Номер единой горячей линии: 8−800−2000−112. Остальные номера можно узнать непосредственно на сайте.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 28 марта в России зафиксированы случаи заражения в 60 субъектах. Более всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего выявлено 1052 заболевших, 47 выздоровели, а четыре случая закончились смертью.

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