Кишинёв, , 09:43 — REGNUM Воздержаться от посещения богослужений в условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения, призвал премьер-министр Молдавии Ион Кику. Данное заявление было сделано главой молдавского правительства 27 марта во время брифинга, сообщает Newsmaker.md.

Кику напомнил, что ранее инфицирование коронавирусной инфекцией было диагностировано у священника из Штефан-Водэ, который ранее посещал Почаевскую Лавру (Украина, Тернопольская область), у священника из храма Архангела Михаила в Кишиневе. По словам премьер-министра Молдавии, инфицирование коронавирусом было диагностировано у двадцати человек, которые посещали Почаевскую лавру.

«Поэтому я призываю верующих в ближайшее время воздержаться от посещения церкви. Сотрудники МВД получили распоряжение не разрешать проводить службы в церквях. Нарушителям грозят санкции», — заявил Кику.

Глава правительства напомнил также о введенном в Молдавии запрете собираться группами боле трех человек. «Если будут замечены церковные службы, нарушителям грозят штрафы», — заявил глава молдавского правительства.

Отметим, что 25 марта пресс-служба Православной Церкви Молдавии опровергла информацию о принадлежности «священника» из города Штефан-Водэ к духовенству Православной Церкви Молдавии. В пресс-службе Православной Церкви Молдавии также напомнили о ранее опубликованном пресс-службой Почаевской Лавры заявлении о том, что в лавре не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

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ИА REGNUM напоминает, 27 марта в рамках гуманитарной помощи Молдавия получила от России 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.