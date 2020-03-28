Эрбиль, Ирак, , 09:42 — REGNUM В Иракском Курдистане за последние сутки зафиксированы еще 10 случаев заражения коронавирусом, об этом 28 марта сообщает Kurdistan24.

Общее число инфицированных, таким образом, достигло 113 человек. Двое человек не пережили инфекцию, а 39 человек излечились.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время от инфекции скончались около 28 тыс. человек, около 600 тыс. человек заразились.

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