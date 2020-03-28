Токио, , 09:34 — REGNUM Японская студия DMM Games выпустит свой «симулятор создания станции метро» под названием STATIONflow уже 15 апреля 2020 года. Об этом 27 марта сообщил портал Gematsu.

В STATIONflow игроки смогут спроектировать станцию метро и управлять потоком людей, который перемещается по ней. Цель геймера — удовлетворить желания всех пассажиров и не допустить пробок.

Напомним, STATIONflow доступна в «раннем доступе» Steam с декабря 2019 года. В апреле состоится полноценный релиз игры.

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