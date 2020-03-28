Москва, , 09:29 — REGNUM Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблемРоссийской академии наук, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина дала рекомендации гражданам России относительного того, как с пользой для здоровья провести время в период вынужденных выходных дней с 30 марта по 5 апреля, объявленных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Фоминой, гражданам, которые остаются дома на самоизоляции, не стоит все время сидеть на диване — необходимо периодически ходить по квартире, а также устраивать игры с домочадцами.

«Нужно заставлять себя вставать и ходить по квартире хотя бы 5−10 минут каждый час, устраивать подвижные игры с домочадцами. Если у человека есть дома беговая дорожка, то нужно этой возможностью пользоваться», — сказала Фомина.

Чтобы сохранять работоспособность и держать организм в тонусе в течение получаса нужно выполнять так называемую интервальную тренировку. Это чередование бега с ходьбой. Именно такие тренировки используются космонавтами во время долго пребывания на орбите, подчеркнула Фомина.

Профессор уточнила, что космонавты ежедневно по полчаса тренируются на беговой дорожке и столько же работают на силовом тренажере или велоэргометре, чередуя их.

При этом Фомина напомнила, что человек должен делать те физические упражнения, которые ему посильны.

«Хорошо, чтобы человек в условиях карантина делал те физические упражнения, которые ему нравятся и посильны. Ходьбу и бег можно дополнить силовыми упражнениями с гантелями. Каждый должен ориентироваться на свой уровень здоровья», — сказала она.

Пожилым людям, которым подчас тяжело бегать, нужно просто ходить и делать самые простые физические упражнения.

Фомина также напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует совершать в день около 10 тысяч шагов. Эта цифра не взята «с потолка» — были проведены соотвествующие исследования, которые показали, что выполнение данных рекомендаций положительно сказывается на здоровье людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля будет не рабочей. Такое решение было принято в качестве меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам оставаться дома и воздержать от каких-либо поездок.