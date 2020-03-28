Токио, , 09:24 — REGNUM Разработчикам из Capcom пришлось отменить открытый бета-тест игры Resident Evil: Resistance из-за многочисленных технических неполадок. Об этом сообщалось 27 марта на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/RE_Games/status/1243540851873271808

Представители Capcom сообщили, что они работают над поиском возможных проблем. Они также отметили, что бета-тест отменён только на PS4 и PC — версия игры для Xbox One всё ещё доступна.

Напомним, Resident Evil: Resisatance — это многопользовательский survival-horror (ужастик с элементами выживания), в котором команде игроков предстоит сбежать из секретной лаборатории. Релиз игры состоится 3 апреля 2020 года.

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