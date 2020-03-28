Москва, , 09:29 — REGNUM Пожилым людям необходимо ограничить контакты со своими детьми и внуками в связи с тем, что для старшего поколения коронавирусная инфекция наиболее опасна, призывает президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

«…изоляция — самый верный путь, чтобы пережить опасность заражения коронавирусом, в том числе изоляция и от детей и внуков, так как они могут быть случайными переносчиками заболевания», — сказал Бокерия.

Он отметил, что у пожилых людей дыхательная функция, как многие другие, работает не так эффективно, как у молодых. Между тем заражение коронавирусом сопровождается поражением легких, и для пациентов старшего возраста вероятность благоприятного исхода снижается.

Также Бокерия призвал людей старшего возраста воздержаться от посещения церквей, так как там могут оказаться и те, кто является переносчиком болезни.

Стоит отметить, что в России на утро 28 марта зафиксировано 1 048 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных случаев достигло четырех.

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