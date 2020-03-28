Токио, , 09:17 — REGNUM К линейке проектов «Хиты PlayStation» присоединились ещё три игры. Об этом 27 марта сообщил портал Eurogamer.

Новыми «Хитами PlayStation» стали игры Mad Max, Injustice 2 и Lego Batman 3. Теперь каждая из них будет стоить около $20 (примерно 1500 рублей).

Напомним, «Хиты PlayStation» — это линейка наиболее популярных видеоигр для консоли PS4. В официальном онлайн-магазине они продаются по фиксированной цене.

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