Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В Екатеринбурге на период карантинных каникул открыта горячая линия. На неё могут обращаться пожилые люди, сообщает пресс-служба мэрии.

Также по номеру (343) 304−12−18 могут сигнализировать те граждане, которых работодатели заставляют выходить на работу в нарушение указа президента России Владимира Путина №206 от 25 марта. Телефон работает круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя с 30 марта по 5 апреля официально объявлена нерабочей. Работать будут лишь аптеки, продовольственные магазины, предприятия с непрерывным производством и некоторые другие.