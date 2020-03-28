Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса организаторам благотворительного спидран-марафона (специальное событие, посвящённое прохождению игр на скорость) Summer Games Done Quick пришлось отменить своё ежегодное мероприятие. Об этом 27 марта сообщил портал Eurogamer.

Вместо этого было решено провести другой марафон под названием Corona Relief Done Quick. Все полученные средства будут направлены в благотворительную некоммерческую организацию Direct Relief.

Напомним, Games Done Quick — это серия благотворительных спидран-марафонов, посвящённых различным глобальным проблемам. На них популярные геймеры и стримеры проходят различные игры на скорость.

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