Челябинск, , 09:06 — REGNUM В Челябинской области ФСБ задержала автомобиль, в котором находилось около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом сообщает областное пограничное управление.

Машина «Скания» ехала из Москвы. Задержали её в пункте пропуска «Бугристое». Операцию пограничники провели вместе с сотрудниками Челябинской таможни.

Товар находился в полимерных ёмкостях, объём которых составил 500 мл. и 5 000 мл. Как сообщало ИА REGNUM, маски и дезинфицирующие средства из России вывозить нельзя. Причиной запрета является ситуация с коронавирусом.