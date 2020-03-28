Кишинёв, , 09:04 — REGNUM В аэропорт столицы Молдавии 27 марта чартерным рейсом из Москвы прибыла гуманитарная помощь, в рамках которой республика получила десять тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление посла РФ в Молдавии Олега Васнецова, сообщает 27 марта Newsmaker.md.

«Россия передала Молдове 10 тыс. экспресс-тестов. Мы знаем, что такая потребность очень актуальна для системы здравоохранения республики. Мы рассчитываем, что этот шаг поможет молдавским врачам успешно справиться с этой эпидемией и не допустить распространения вируса по всей стране», — цитирует заявление посла Российской Федерации молдавское СМИ.

В свою очередь, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну выразила благодарность в адрес власти РФ за поддержку, отметив важность тестов для выявления коронавируса в целях предупреждения и борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в Молдавии инфицирование коронавиурсом было выявлено у 199 человек. Среди заболевших коронавирусной инфекцией восемь врачей и пять полицейских.

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Отметим, в качестве мер по предотвращению распространения нового коронавируса, президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении ввести в стране комендантский час, а следующую неделю в республике объявить нерабочей.