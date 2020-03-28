Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM До восьми человек возросло количество заражённых коронавирусом в Бурятии. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба администрации региона, ссылаясь на данные, полученные от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Все восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией были лабораторно подтверждены в ФБУН «Вектор». В республиканской клинической инфекционной больнице на 08:00 (03:00 мск) находится под наблюдением врачей 57 человек. Пациентов в тяжёлом состоянии нет.

На 28 марта под медицинским наблюдением находятся 1176 человек, из них десять иностранных граждан изолированы в обсерватор, организованный на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Берёзовке. Все остальные граждане проходят карантин на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса с 30 марта закрываются все торговые центры и предприятия общепита. Уже закрыты кинотеатры, ночные клубы и прочие развлекательные заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии закроются все торговые центры