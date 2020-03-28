Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия призвал премьер-министра Грузии организовать возвращение на родину соотечественников, оказавшихся сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Обращение было размещено на сайте организации.

Цурцумия рассказал, что в связи с распространением коронавируса гражданам Грузии, находящимся в России, дали возможность продлить сроки пребывания в стране. Но есть те, кто из-за нарушения сроков попал в изоляторы и специализированные центры до начала пандемии. Для этих лиц президент грузинской национальной автономии попросил содействия в возращении в свою страну.

«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и авиасообщения между Россией и Грузией, принимая во внимание форс-мажорные обстоятельства, может ли правительство Грузии организовать чартерный рейс для возвращения на родину граждан Грузии, оказавшихся в критической ситуации», — написал Цурцумия.

Как сообщало ИА REGNUM, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году, после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Эти республики были признаны после агрессии со стороны грузинской армии, в ходе которой было совершено нападение на Цхинвал.

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