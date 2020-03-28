Ханты-Мансийск, , 08:36 — REGNUM В Югре за три дня работы волонтерского центра, который помогает подкарантинным по COVID-19 гражданам, поступило более 44 обращений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Большая часть заявок касалась разъяснений мер профилактики в период пандемии коронавируса. Было 12 просьб от пожилых граждан приобрести им продовольствие и медикаменты.

Отмечается, что в волонтёрском центре «Единой России» помощь гражданам в период карантина оказывают более 500 активистов.