Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии 28 марта выросло. Об этом говорится на специализированном сайте Stopcov.ge.

Всего, по обновленной информации, COVID-19 заболели 83 человека. Из них 14 пациентов вылечились и были выписаны. Также сообщается, что в условиях карантина находится 4 055 человек, а госпитализированы 247 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, с 21 марта введено чрезвычайное положение. Граждан просят не выходить без особой необходимости на улицу, запрещено собираться в одном помещении более 10 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ущерб Грузии от коронавируса назвали «катастрофическим»