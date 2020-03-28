Москва, , 08:06 — REGNUM Директор научно исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что граждане России неправильно восприняли слова президента РФ Владимира Путина и предстоящей нерабочей недели и им вовсе не стоило ехать на свои дачи в условиях пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве одной из мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин предложил сделать всю будущюу неделю — с 30 марта по 5 апреля — не рабочей для большинства граждан. Российский лидер заявил, что это время гражданам следует провести дома.

Однако большое количество граждан, проживающих в городах решили использовать эти выходные дни для поездки на дачу. Более миллиона человек покинули одну только Москву и устремились на свои дачи.

Директор НИЦ по профилактике вирусных заболеваний Викулов подчеркнул, что граждане неправильно восприняли обращение президента — им совершенно не стоило ехать на дачу, где оказание медицинской помощи может быть затруднено.

«Это проблема. Этого не надо было делать. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона», — сказал он.

Викулов отметил, что ситуация меняется довольно быстро и что будет через неделю не берется сказать никто.

Также вирусолог напомнил, что у коронавирусной инфекции есть инкубационный период и лечение наиболее эффективно в первые часы после появления симптомов.

Викулов заявил, что ближайшие две недели — переломные. Именно в это время станет понятно, удалось ли сдержать распространение эпидемии или нет.

«Ближайшие две недели переломные, смотря, как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей. Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди?» — посетовал он.