Киев, , 08:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины призвали граждан Украины помочь соседям, вернувшимся из-за границы оставаться дома на самоизоляции. Соответствующее сообщение появилось 27 марта на странице министерства в социальной сети Facebook.

В минздраве Украины сообщили, что соседям, находящимся на самоизоляции можно помочь, сходив за них в магазин за покупками, посетив аптеку, а пакеты с покупками оставить под дверью согласно рекомендациям министерства здравоохранения.

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В пресс-службе подчеркнули, что двухнедельная самоизоляция является важным мероприятиям по снижению риска распространения вируса COVID-19 на Украине.

«Если вы видите, что человек во время самоизоляции систематически нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы», — отметили в министерстве.

В министерстве здравоохранения напомнили, что штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 000 гривен до 34 000 гривен (от 47 800 рублей до 95 700 рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Украины, 66,5% случаев заражения коронавирусом на Украине приходится на возрастную группу от 18 до 49 лет. Около 5% случаев инфицирования коронавирусом приходится на граждан, старше 65 лет. По последней информации, количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 310 человек.

Отметим, что на Украине на сотрудников полиции возложена функция контроля за соблюдением карантина по коронавирусу.